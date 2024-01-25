Франция рассчитывает принять в 2030 году более 30 тыс. студентов из Индии

По словам президента республики Эмманюэля Макрона, во Франции хотят видеть больше индийских студентов

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Более 30 тыс. индийских студентов смогут пройти обучение во Франции в конце текущего десятилетия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с индийскими школьниками, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

"Мы хотим видеть во Франции больше индийских студентов, - сказал Макрон. - Наша цель - 30 тыс. студентов из Индии в 2030 году, и надо двигаться к этой цели".

Макрон совершает двухдневный государственный визит в Индию, который должен подтвердить готовность Парижа и Нью-Дели развивать партнерство.