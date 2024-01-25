В Петербурге на обустройство дворов выделят почти 6 млрд рублей в 2024 году

На обустройство общественных пространств выделят еще около 7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Около 6 млрд рублей будет выделено в Петербурге на обустройство дворовых территорий, где появятся 232 детских и 111 спортивных площадок, на обустройство общественных пространств выделят еще около 7 млрд рублей. Об этом сообщила на конференции в петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова.

"По паспорту регионального проекта запланирована реализация 12 объектов общественного пространства через Минстрой, однако город выделил больше денег, поэтому мы строим 60 объектов общественного пространства. На программу по общественным пространствам выделено около 7 млрд рублей. Также 5 млрд 840 млн будет выделено субсидий муниципальных образований, которые пойдут на обустройство дворовых территорий. Запланировано 343 объекта из них: 232 детских площадки и 111 спортивных. Также по двум отдельным субсидиям осуществят озеленение и асфальтирование внутри дворовых территорий", - сказала она.

Канунникова также отметила, что Петербург является одним из лидеров программы "Комфортная городская среда". В ней принимают участие все 18 районов города и все 11 муниципальных образований. При оформлении пространств стараются придерживаться единого стилистического оформления объектов благоустройства. За 4 года существования программы в городе было обустроено 226 общественных пространств. В 2023 году должны были построить 10 общественных пространств, однако было построено 72.

Стратегия на 2024 год была спроектирована на основе нового генерального плана, по которому предусмотрено около 30% озелененных территорий. В 2024 году запланировано строительство 60 общественных пространств, многие объекты уже начали реализовывать. К примеру, в Муринском парке еще в прошлом году начали благоустраивать первую очередь, в этом году планируют завершить. В Линейном парке в Василеостровском районе будет реализован второй этап, здесь появится фонтанный цветомузыкальный комплекс. В Приморском районе на Большой Невке продолжится третий этап реализации благоустройства береговой линии вдоль Парка 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году начнется первый этап благоустройства парка в Красногвардейском районе, также продолжится благоустройство пляжей в Курортном районе города.