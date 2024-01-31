Шапка Мономаха: правда ли, что ее привезли из-за рубежа?

31 января, в День ювелира, мастера этой древней профессии не без причины вспоминают о постановке клейм. В наши дни изделие, на которое не нанесено клеймо, не найдет покупателя. Расуждай так же златокузнецы прошлого, не разгорелся бы спор о происхождении первой короны Московского государства — шапки Мономаха. Два столетия вокруг нее разворачивается ювелирный детектив: главный символ допетровской России оспаривают между собой наследники ее соседей. Есть ли у них основания для этого?

Шапка Мономаха: сделай сам

Исследователи-искусствоведы начинают свой спор там, где заканчиваются факты, признанные всеми. Главный из них — в том, что шапку Мономаха вполне можно разобрать на части. Нижняя часть ее декора спрятана под густым соболиным воротом. Часть царской роскоши необъяснимо уведена в тень, что едва ли могло входить в намерения ее первого владельца. Из этого следует, что почти наверняка он носил шапку без меха.

Византийский император Константин Мономах, живший в Константинополе (ныне Стамбул) XI века, мог и не нуждаться в теплом головном уборе. Согласно "Сказанию о великих князьях Владимирских", именно этот монарх передал часть своих государственных реликвий на Русь в качестве дара. Повод имелся: родство с внуком, будущим великим князем Владимиром Мономахом. Но изучение шапки ставит под сомнение и эту версию. Дело в том, что, помимо меха, поздним отделимым элементом на проверку ооказывается и крест.

Остаток убора серьезно теряет в объеме. Он и без того невелик — всего 993,6 грамма (у короны Российской империи — 1993,8), и носить венец, вопреки словам Пушкина, не тяжело. Зато он великоват для средней головы и использовался чаще всего на коронациях. Без мехового "обременения" все становится на свои места — шапка "сужается" и превращается… в тюбетейку?

Следы Орды

К выводу об ордынском (в более широком смысле — тюркском) происхождении венца пришли искусствоведы XX века. Отправную точку для их рассуждений предоставили узоры на пластинах, слагающих убор. В одном характерном случае они изображают лотос — растение, повсеместное в низине Волги, где располагалась столица Золотой Орды — Сарай-Бату. С другой стороны, лотос можно встретить повсюду в Азии. Зато в Европейской России преобладали орнаменты иного рода.

Восточная гипотеза согласуется с прорезями, найденными учеными на краях пластин (скрытых обильным меховым воротом). Через эти отверстия могли крепиться подвесные украшения, характерные для тюркской знати. Однако ниспадающие с головы нити пользовались популярностью и у византийцев. Тюркская и греческая версии дают объяснение одинаково правдоподобно.

Рассудить сторонников двух гипотез не позволяет и изучение орнаментов. Жители Востока — византийцы и мусульмане использовали общие мотивы, включая цветочные, притом греческие и православные образцы по времени предшествуют тюркским и исламским. Будь шапка примером византийского искусства и будь среднеазиатского, она могла бы выглядеть похожим образом. На ней все равно был бы лотос.

Шапка донская

Более пристальный взгляд позволяет поставить вопрос кардинальнее: точно ли шапка? Золотые пластины, слагающие царский венец, негладко прилажены друг к другу. Такой итог могла бы иметь работа ювелира, вынужденного в самом начале обращаться с двумя отдельными образцами. Вполне возможно, их спаяли воедино и не вполне справились с задачей. Иначе как объяснить то, что элементы узора в форме зигзага смотрят в разные стороны, как если бы неловко сведенные вместе.

Но если шапка распадается на части, то в самом начале имелось две "шапки". На этой версии настаивает большинство ученых, предполагающих, что в основу венца (минус крест, минус мех) положили фрагменты древнерусских шлемов, искусственно совмещенных между собой. В этом ничего необычного нет. В отличие от Западной Европы, на Руси ювелирные шлемы занимали место корон. Для них не жалели золота и поколениями передавали по наследству. Но собрав вокруг себя Русь, московские государи передоверили войну воеводам. Потребность в шлемах ослабла. На их место появился символ власти иного рода — венец государя — его первым примером в Московском государстве и была шапка Мономаха.

Сторонники этой версии (среди них С.Н.Богатырев) верят, что нашли следы изначальных шлемов — фамильного оружия Рюриковичей, использованного ювелирами, — в официальных документах династии: завещаниях Дмитрия Донского и его родственников. Сто лет фрагменты доспеха провели в сокровищницах младших удельных князей и если потеряли пригодность, то это объяснило бы решение перековать их для создания шапки. Свет она должна была увидеть в конце XV века. Около этого времени венцом Мономаха, вероятно, помазали на царство внука Ивана III князя Дмитрия. (Затем его оттеснил от власти отец Ивана Грозного Василий III.) А в 1547 году царской шапкой короновали самого Ивана Васильевича.

Коронные аргументы

Значит ли это, что загадка разрешена? Не до конца, ведь, помимо искусствоведческой экспертизы, существуют визуальные источники, на одном из которых образ Дмитрия Внука запечатлен для потомков. Погребальная пелена Елены Волошанки, матери несостоявшегося монарха, вмещает шекспировскую сцену: белый от седины Иван III, его наследник безбородый Дмитрий и жгучий брюнет Василий, готовый, не считаясь с правами на престол, перехватить власть. Но главное, что интересует искусствоведов, — корона. На голове Дмитрия она напоминает не нынешнюю шапку Мономаха, а церковный головной убор - митру. Часть исследователей (как Н.В.Жилина) делает вывод, что шапка поначалу и была митрой, но светской: создавалась на манер византийских украшений, а затем, после Дмитрия, приобрела нынешний вид. В таком случае объяснимо, почему ее поначалу назвали шапкой Мономаха: византийские, почти церковные, мотивы бросались в глаза. Это впечатление отразилось и в литературе — привело к появлению легенды о подарке Константина IX на Русь, казавшейся современникам вполне правдоподобной.

А что же насчет тюркской гипотезы? Версия о том, что шапка или ее части могли быть подарком золотоордынского хана, противоречит отношениям Руси и Орды, не предполагавшим других обменов, кроме выплаты дани. Поскольку история не знает ханских даров московским князьям или другим русским, то допускать, что шапка Мономаха явилась исключением, несообразно. Тем более удивительна гипотеза о женском тюркском головном уборе как прототипе шапки — ношение такого украшения мужчинами противоречило традициям православной культуры и допускалось лишь в шутовском контексте. Но над владельцами шапки Мономаха почти никогда и никому не удавалось смеяться.

И все же образ дара — добровольного и принесенного с уважением — сопутствовал первой короне не случайно. На Русской равнине нет золота, и первая его добыча в России началась только в 1719 году из труднодоступного сырья Забайкалья. Лишь веком раньше, в 1635 году, Московское царство извлекло из земли свои первые самоцветы. К тому времени драгоценные камни уже давно сверкали на шапке. Это означает, что их привезли из-за границы. С исторической точки зрения это ничего не меняет: оригинальную форму и место в царском наряде шапка приобрела только в России.

Игорь Гашков