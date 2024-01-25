В метрополитене Петербурга произошел сбой программы оплаты банковскими картами

Это спровоцировало скопление людей и ограничение работы на вход нескольких вестибюлей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Сбой работы программного обеспечения оплаты проезда банковскими картами произошел в Петербурге на большинстве станций метрополитена, что спровоцировало скопление людей и ограничение работы на вход нескольких вестибюлей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"В 17:55 на большинстве станций на универсальных турникетах, оснащенных банковским оборудованием, не было возможности оплаты проезда по банковским картам. В 18:35 работа была восстановлена", - прокомментировали в пресс-службе.

О причинах сбоя в пресс-службе не сообщили.

Из-за скопления людей был ограничен вход в вестибюли станций метрополитена в центре города, среди них "Горьковская", "Площадь Александра Невского - 1", "Садовая", "Сапасская" и "Петроградская". Информация об этом появилась в официальных телеграм-каналах метрополитена.