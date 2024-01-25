КС заявил, что взыскания из бюджета должны индексироваться, если имело место ошибка суда

Согласно постановлению Конституционного суда, препятствующие этому нормы Гражданского процессуального и Бюджетного кодексов признаны несоответствующими Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Взыскания из бюджетных средств по суду в пользу истцов могут и должны индексироваться с учетом инфляции, если задержка произошла по судебной ошибке или неопределенности в законодательстве. Препятствующие этому нормы Гражданского процессуального и Бюджетного кодексов признаны несоответствующими Конституции, законодателю надлежит внести изменения, следует из постановления КС РФ.

"Федеральному законодателю надлежит незамедлительно внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления и постановления Конституционного суда Российской Федерации от 22 июня 2023 года № 34-П", - говорится в документе.

Жалобы пенсионера и осужденного

Поводом для проверки регулирующих вопросы взысканий из бюджета статьи 208 ГПК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 242.1 и пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ, а также положений ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" стали две схожие жалобы, поступившие в КС РФ.

Московская пенсионерка Ирина Гусева в декабре 2021 года взыскала с ГБУ "Жилищник Ивановского района" более 400 тыс. рублей в качестве возмещения вреда за затопление квартиры. Выплаты были задержаны и исполнены только в марте 2022 года.

В июне 2021 года осужденный Сергей Тихомиров также взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний 10 тыс. рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Однако, и это решение исполнили с задержкой из-за ошибочного направления исполнительного листа в другую инстанцию.

И Гусева, и Тихомиров обратились с исками в суды для индексации присужденных сумм - в первом случае на 92 тыс., во втором - на 1 тыс. рублей. Тем не менее, судебные инстанции отказали обоим гражданам в индексации, так как формально средства выплатили в трехмесячный срок с момента предъявления исполнительного листа. Исчерпав другие возможности защиты своих интересов, оба гражданина обратились с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

КС РФ, рассмотрев обе жалобы, пришел к выводу о несоответствии Конституции положений ГПК и Бюджетного кодекса. Проблема в том, что их применение порождает неопределенность в вопросе, с какого момента должен исчисляться срок индексации денежных сумм из бюджета при их взыскании судом. Сама по себе задержка исполнения судебного решения по различным причинам нарушает права граждан.

Законодательство четко не оговаривает, что подобные судебные акты со взысканиями должны исполняться за три месяца, в связи с чем суды часто обращаются к нормам Бюджетного кодекса РФ, где этот срок есть, и отказывают в индексации. Пробелы в законодательстве не могут и не должны служить препятствием к получению справедливой компенсации за задержку выплаты с учетом инфляции.

То же касается и судебных ошибок, из-за которых средства также могут выплачиваться позже срока и терять в стоимости с учетом инфляции. В подобного рода случаях граждане не должны нести издержки, наоборот, обязанности по индексации также перекладываются на бюджет.

Исходя из этого, законодатель должен внести изменения в нормативную базу. До внесения таких изменений, срок индексации сумм, взысканных с бюджетных учреждений, исчисляется со дня поступления исполнительных документов в уполномоченный орган. При ошибочном направлении документов судом не туда, куда они должны были быть направлены, указанный срок исчисляется со дня их поступления в этот орган.

Дела обоих заявителей подлежат пересмотру с учетом изложенной позиции КС РФ.