Фальков сообщил, что в России в первой половине 2024 года построят 19 кампусов

Глава Минобрнауки упомянул среди "кампусов первой волны отбора", строящихся в настоящее время, объекты в Уфе и Южно-Сахалинске

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Строительство 19 университетских кампусов запланировано в России в первой половине 2024 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью ТАСС.

"В первой половине этого года должны быть построены 19 объектов кампусов в Москве, Калининграде, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде. Их создание на постоянном контроле Минобрнауки и глав субъектов", - рассказал Фальков.

Среди "кампусов первой волны отбора", строящихся в настоящее время, министр упомянул также объекты в Уфе и Южно-Сахалинске. "Еще 10 кампусов на стадии разработки проектно-сметной документации и подготовительных строительных работ в Екатеринбурге (вторая очередь), Томске, Иваново, Самаре, федеральной территории Сириус, Хабаровске, Перми, Архангельске, Тюмени и Великом Новгороде", - отметил Фальков.

Как напомнил министр, по поручению президента РФ к 2030 году будет построена сеть из 25 кампусов мирового уровня. Появится 62 тыс. новых мест для проживания студентов и преподавателей, 414 лабораторий, свыше 2 млн кв. метров комфортных учебных, научных, жилых и спортивных площадей.

Министр назвал строительство кампусов "еще одним ярким примером комплексного подхода к созданию необходимой инфраструктуры для развития науки в вузах".