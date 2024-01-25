В Кургане признали удовлетворительным техсостояние домов, жильцов которых эвакуировали

Режим повышенной готовности снят, сообщили в администрации города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Техническое состояние домов в Кургане, жильцов которых ранее эвакуировали из-за сообщений о качающихся люстрах, признали удовлетворительным. Режим повышенной готовности в городе снят, сообщили в администрации Кургана.

"Визуальное обследование и инструментальные исследования, проведенные специалистами, не выявили повреждений несущих конструкций. Как было установлено, имеющиеся трещины носят усадочный характер либо расположены на стыках конструкций. Техническое состояние зданий признано удовлетворительным, категория технического состояния определена как "ограниченно работоспособное", - говорится в сообщении.

Поясняется, что при такой категории эксплуатация зданий возможна, опасность внезапного разрушения отсутствует. Жители могут безопасно в них проживать при контроле за состоянием зданий со стороны обслуживающих организаций и выполнении ими ряда мероприятий.

Режим повышенной готовности в Кургане снят.

Ранее администрация Кургана сообщила о превентивной эвакуации 246 человек из двух семнадцатиэтажных домов после сообщений о шатающихся люстрах. Людям предложили разместиться в гостинице на время исследования домов - 28 человек воспользовались такой возможностью, остальные разместились у родственников либо уехали в другое имеющееся жилье. Глава региона Вадим Шумков сообщил, что последствия в Кургане могут быть отголосками повышенной сейсмической активности на юге Казахстана.