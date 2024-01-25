Путина позабавил рассказ Чернышенко о Зеленоградске как "городе котов"

Город привлекает туристов не только со всей России, но и из-за рубежа, отметил вице-премьер

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Курортный город Зеленоградск, расположенный в Калининградской области, считается "городом котиков" и привлекает туристов не только со всей России, но и из-за рубежа, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области, которое провел президент России Владимир Путин.

"Вы объявили недавно 2024 год Годом семьи. Мы чтим традиционные семейные ценности, которые воспитывают, прежде всего в детях, чувство доброты - не только к людям, но и братьям нашим меньшим. Есть очень интересное место, курортный Зеленоградск, который считается городом котиков. Это "мурлыкающий город", он притягивает туристов со всей России, из-за рубежа", - сказал Чернышенко.

"Морских котиков?" - уточнил с улыбкой президент. На что вице-премьер ответил, что речь идет об обычных котах.

"Нет, обычных котов. Губернатор показывал, там коты полноправные жители, если не сказать, что хозяева этого города. Там даже для них построены светофоры, для котов. Они там везде, дети их всех могут потискать. В общем, семейным туристам будет на что посмотреть и куда приехать", - резюмировал Чернышенко.