Путин обсудил с главой Калининградской области поддержку семей и другие темы

Антон Алиханов упомянул о сотрудничестве с частными клиниками, вместе с которыми калининградские власти разрабатывают программу поддержки репродуктивного здоровья

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором региона Антоном Алихановым.

Подробно обсуждались социальные вопросы. Губернатор доложил о поддержке семей с детьми, о создании единой социальной службы репродуктивного здоровья. В том числе, сообщил он, власти организуют для беременных женщин не только медицинские и психологические, но и социальные консультации, что помогло снизить количество абортов. "Часто люди не знают даже, на что они имеют право после рождения малыша", - заметил президент.

Алиханов упомянул и о сотрудничестве с частными клиниками, вместе с которыми калининградские власти разрабатывают программу поддержки репродуктивного здоровья. "Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие", - указал Путин.

Затрагивались и другие темы, в том числе средняя продолжительность жизни в регионе и меры для ее повышения.