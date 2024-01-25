Россия и Ангола подписали соглашение о создании информационно-культурных центров

Как отметил пресс-секретарь посольства РФ в Луанде Никита Соловьев, это "открывает перспективы наращивания российско-ангольского сотрудничества в культурной, гуманитарной, образовательной и научной областях"

ХАРАРЕ, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Правительства России и Анголы заключили соглашение об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Документ подписали посол России в Анголе Владимир Тараров и министр культуры, туризма и окружающей среды Анголы Филипе Зау, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в Луанде Никита Соловьев.

"25 января в Луанде посол России в Анголе Владимир Тараров и министр культуры, туризма и окружающей среды Анголы Филипе Зау подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Ангола об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", - сказал он.

"Подписание и воплощение в жизнь этого соглашения открывают перспективы наращивания российско-ангольского сотрудничества в культурной, гуманитарной, образовательной и научной областях, - отметил дипломат. - Это также будет способствовать дальнейшему повышению интереса юных ангольцев к получению высшего образования в России и работе на благо ускорения социально-экономического развития своей страны по возвращении с учебы. Планируется активизировать работу по открытию российского Центра науки и культуры в городе Луанде".