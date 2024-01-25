Участники экспедиции "Россия 360" подписали Хартию арктического волонтера

Документ предлагает содействовать в восстановлении экосистем, участвовать в очистке природы от мусора и экопросвещении жителей РФ

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Участники континентальной экспедиции вдоль сухопутных границ РФ под названием "Россия 360" первыми подписали Хартию арктического волонтера. Документ предлагает содействовать в восстановлении экосистем, участвовать в очистке природы от мусора и экопросвещении жителей России, сообщил ТАСС руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

Хартия арктического волонтера - документ, обозначивший этические и профессиональные аспекты деятельности волонтеров в арктической зоне. Хартию разработал экологический проект "Чистая Арктика".

"Арктика - суровый регион, но, несмотря на это, очень хрупкий. Поэтому мы разработали Хартию арктического волонтера - это некий свод правил относительно того, как все добровольцы должны вести себя на этой территории. Эту хартию первыми поддержали и подписали участники команды "Россия 360" - амбассадоры Арктики, которые сегодня стартовали из Мурманска в уникальную экспедицию по сухопутным границам России", - сказал Нагибин. "Мы приглашаем всех подписать эту хартию, потому что в Арктику нужно идти с какими-то правилами. К Арктике нужно относиться с уважением, иначе она тебя не примет. В процессе уборок мы будем встречаться с коренными малочисленными народами, нужно уметь соблюдать их культуру, нужно быть нормальными людьми", - подчеркнул Нагибин.

В 2023 году он говорил, что арктическое направление среди волонтеров набирает популярность. Конкурс, чтобы попасть в Арктику, составлял 44 человека на место. Более половины волонтеров - девушки. В 2023 году волонтерами проекта "Чистая Арктика" стали почти 3 тыс. человек, которые очистили в общей сложности 256 га территории от 7 тыс. тонн отходов.

Первая континентальная экспедиция "Россия 360" стартовала в Мурманске. Планируется, что в декабре 2024 года команда вернется в Мурманск, проехав на колесной технике вдоль всех сухопутных границ России, преодолев более 33 тыс. км через 58 регионов РФ. В ходе экспедиции планируется установить два рекорда, а также собрать материал для нескольких фильмов. Фотоматериалы и воспоминания участников экспедиции лягут в основу книги для детей. Экспедиция "Россия 360" поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.