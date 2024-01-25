Защитницы животных устроили акцию протеста во время службы Папы Римского

По информации агентства ANSA, активисток сразу вывели сотрудники ватиканской жандармерии

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Две молодые женщины, протестующие против корриды, пытались прервать возглавляемую Папой Римским Франциском службу, которая приурочена к завершению Недели молитв о единстве христиан. Как сообщает агентство ANSA, активисток в майках с надписью "Хватит благословлять корриды" сразу вывели сотрудники ватиканской жандармерии.

Инцидент не прервал литургию, которая проходила в базилике Святого Павла вне стен. В ходе проповеди понтифик призвал продолжать молиться за окончание войн, "особенно на Украине и на Святой Земле". Он также призвал к совместной молитве и продолжению "совместного пути христиан".

Коррида - бой быков, традиционное испанское зрелище, как правило, завершающееся убийством животного. Противники коррид давно добиваются их запрета, в том числе на законодательном уровне.