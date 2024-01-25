Путин обещал подумать о продлении программы по строительству школ

По словам президента, она достаточно эффективно реализуется по всей стране

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что программа по строительству новых школ в рамках нацпроектов может быть продлена.

Так он отреагировал на соответствующую просьбу губернатора Калининградской области Антона Алиханова. "Это важная программа. Она достаточно эффективно реализуется по всей стране. И востребована. Поэтому обязательно на это посмотрим", - пообещал Путин на рабочей встрече с Алихановым.

Губернатор пояснил, что в области увеличивается численность населения, в том числе растет количество детей. С учетом этого региону требуются новые школы.

"В этом году заканчивается программа строительства школ по нацпроектам. Мы в ней активно участвуем: четыре [школы] уже построили, восемь сейчас в "стройке", в этом году завершаем [возведение]. По вашей программе делаем в десяти школах капитальный ремонт. Но хотели бы попросить - сейчас новые нацпроекты формулируются - продолжить [программу]", - обратился он к главе государства.

Алиханов отметил, что Калининградская область не единственный регион с такой ситуацией. "Есть, наверное, еще регионы, где такая тенденция роста наблюдается. Их несколько десятков. Для таких регионов, может быть, все-таки посмотреть на продолжение программы строительства школ. Конечно, в меньшем объеме, но тем не менее", - предложил он.