Год 300-летия Перми стал рекордным по строительству социально значимых объектов в регионе

В столице Прикамья и муниципалитетах возведено в общей сложности 11 крупных медучреждений и 11 школ

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/. Год 300-летия Перми стал для Пермского края рекордным по строительству социально значимых объектов, в том числе школ и крупных медицинских учреждений, которых возвели в общей сложности более двадцати, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по итогам его встречи с главой Прикамья Дмитрием Махониным.

"По словам Дмитрия Махонина, год стал также рекордным по числу строительства социально значимых объектов в регионе. В столице Прикамья и муниципалитетах возведено в общей сложности 11 крупных медучреждений, 11 школ и еще 12 школ строятся", - обобщили в полпредстве.

Махонин также рассказал полпреду о наиболее значимых достижения региона, реализованных в рамках проведения юбилея Перми. В частности, закончены реконструкция большого зала Пермской филармонии, работы по возведению краевой инфекционной больницы, обновлена действующая сцена Пермского театра юного зрителя и построена новая.

В ходе встречи Комаров оценил социально-экономическое развитие Пермского края. По его словам, регион показывает хорошие результаты по росту промышленного производства и объему инвестиций. "Это очень важно, потому что будут создаваться рабочие места, будет производиться продукция, востребованная жителями, это и рост доходов населения, и наполнение бюджета", - сказал полпред.

"Приятно удивил показатель рождаемости. Это одна из важных задач, которые стоят перед нашей страной - показатель демографии. <…> То внимание и те меры, которые предпринимаются, эффективны и дают свои результаты", - сказал Комаров.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - отпраздновал свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, вошли 235 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включала более 300 крупных мероприятий, которые прошли в течение прошлого года. Объем вложений в празднование 300-летия Перми составил более 230 млрд рублей.