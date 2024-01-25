В Думу внесли законопроект о праве многодетных на отпуск при достижении 23 лет ребенка

Как отмечается в пояснительной записке, воспитание детей не заканчивается в 14 лет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внес в нижнюю палату парламента законопроект о сохранении права для многодетных работников на оплачиваемый отпуск в удобное для них время при достижении возраста 23 лет старшего ребенка. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно действующему законодательству, право работников на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время полагается лицам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

"Воспитание детей не заканчивается в 14 лет, именно в этом возрасте у детей формируются основные личностные особенности, в связи чем для их воспитания предельно необходимо ощущать поддержку родителей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Автор законопроекта предлагает внести изменения в Трудовой кодекс (ТК) РФ, согласно которым право многодетных родителей на отпуск в удобное для себя время будет гарантировано для работников до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии обучения его в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения. Поправками также предлагается исключить максимальный возраст младшего ребенка, в пределах которого работник мог воспользоваться этим правом.

Аналогичные меры предлагается распространить на ч. 3 ст. 259 ТК РФ, согласно которым многодетных сотрудников запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия таких работников.

Помимо этого, проектом закона предлагается закрепить преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности штата при равной производительности труда и квалификации для матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет.