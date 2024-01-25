Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что на программу "Балтийское долголетие" выделено 90 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в Калининградской области приблизилась к 74 годам, что выше среднероссийского показателя. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил на встрече в Калининграде губернатор региона Антон Алиханов.

"Продолжительность жизни, Владимир Владимирович, у нас растет, много вкладываемся в медицину, почти 74 года [продолжительность жизни в регионе] чуть выше мы, чем средний уровень по стране", - сказал Алиханов.

Это значит, что в регионе растет число людей в почтенном возрасте, отметил губернатор, добавив, что областные власти, познакомившись с опытом Москвы и других регионов, в 2024 году широко внедряют в области специальную программу "Балтийское долголетие", предполагающую организацию для пожилых людей различных мероприятий, в том числе занятий спортом.

Власти Калининградской области выделили 90 млн рублей на программу "Балтийское долголетие" по поддержке проектов для пожилых людей. Министерство социальной политики области готово на грантовой основе финансировать работу организаций, туристических компаний, НКО, готовых организовывать и проводить такие мероприятия. Исследования, проведенные среди пожилых людей, показали, что наибольшей популярностью среди них пользуются туристические поездки, на втором месте - посещение учреждений культуры, и на третьем месте - общение с ровесниками в клубах по интересам в библиотеках, домах культуры.