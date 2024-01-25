В Калининградской области на 8% снизилось число абортов после появления службы репродукции

Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что в 2023 году ввели новую систему, по итогам которой число отказов от абортов после консультаций выросло с 15% до 23,3%

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Количество абортов в Калининградской области сократилось более чем на 8% после внедрения единой службы репродуктивного здоровья, где женщинам, которые думают о прерывании беременности, оказывают комплексную помощь, проводя в том числе социальные консультации. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы сделали единую службу репродуктивного здоровья. Теперь помимо психологической и медицинской консультации, которую мы всем женщинам, которые хотят прервать беременность, оказываем, мы делаем еще и специальные социальные консультации, мы комплексно рассматриваем жизненную ситуацию", - сказал Алиханов.

Он пояснил, что новую систему внедрили в 2023 году, по итогам которой число отказов от абортов после консультаций выросло с 15% до 23,3%. "Очень существенный прирост видим, будем работу продолжать, может быть, нащупаем еще какие-то дополнительные вещи, которые помогут нам", - подчеркнул глава Калининградской области.

Алиханов также рассказал, что власти региона совместно с частными клиниками разрабатывают программу поддержания репродуктивного здоровья не только женщин, но и мужчин. "Это очень важно, но иногда выпадает из поля зрения. Клиники частные всегда будут заинтересованы в расширении клиентов, с учетом того, что региональный бюджет берет на себя затраты, то частные клиники становятся союзниками в деле повышения репродуктивного здоровья", - отметил губернатор.

Президент обратил внимание на высокие цены в частных клиниках поддержки репродуктивного здоровья, на что Алиханов заметил, что затраты будут компенсироваться за счет регионального фонда медицинского страхования.