Путин посетил новый калининградский онкоцентр

Планируется, что там будет работать до 700 специалистов

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел "Онкологический центр Калининградской области" в поселке Родники Гурьевского района.

Исполняющий обязанности главврача центра Кирилл Баринов рассказал Путину, что в первом блоке онкоцентра разместятся поликлиника на 300 посещений в смену, вся диагностика, блок помещений для круглосуточного пребывания больных, находящихся на амбулаторном обследовании или лечении, и сопровождающих их лиц; во втором - лечебно-радиологическое отделение и отделение радионуклидной диагностики. Третий блок будет представлен радиологическим отделением на 30 коек с дневным стационаром на 10 мест, палатным отделением химиотерапии на 30 коек с дневным стационаром на 10 мест, торакоабдоминальным отделением на 40 коек, палатным отделением общей онкологии на 40 коек, палатным онкогинекологическим (онкоурологическим) отделением на 30 коек. Четвертый блок займет отделение абдоминальной онкологии на 10 коек, операционное отделение на 6 операционных, отделение интенсивной терапии на 12 мест, операционное отделение с отделением интенсивной терапии. В пятом блоке разместят вспомогательные подразделения.

В онкоцентре установлено 28 единиц "тяжелого" оборудования, в том числе системы лучевой терапии - два линейных ускорителя, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, аппараты МРТ, КТ, ангиограф, гамматерапевтический аппарат контактного облучения, маммографы, рентген-аппараты - стационарные и передвижные, а также аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопические системы.

Планируется, что в онкоцентре будет работать до 700 специалистов, в том числе 147 врачей, 219 - средний медперсонал.

Центр создается в регионе с 2017 года, капитальные работы стартовали осенью 2018 года. Однако через год работы на стройплощадке были приостановлены из-за недобросовестного генподрядчика. Ход возведения объекта губернатор региона Антон Алиханов взял под личный еженедельный контроль. В апреле 2020 года состоялось подписание нового контракта на продолжение строительства онкоцентра.

Общая стоимость строительства объекта составила 8 млрд 64 млн рублей, техническая готовность - 100%. 22 января 2024 года госкорпорация "Росатом" выдала документы о вводе онкологического центра в эксплуатацию.