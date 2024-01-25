В Псковской и Новгородской областях до 30 января ночью будет отключен мобильный интернет

Ограничения касаются стандарта LTE

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Мобильный интернет стандарта LTE не будет работать в Псковской области с 25 по 30 января из-за настройки оборудования, отключение связи запланировано на ночное время. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи", - написал Ведерников в Telegram-канале.

Он добавил, что интернет в формате 3G продолжит действовать. "Но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами", - уточнил глава региона.

Кроме того, аналогичное отключение связи запланировано и в Новгородской области. Как уточнили в правительстве региона, ежедневно с 25 по 30 января с 23:00 до 06:00 будет отключен мобильный интернет стандарта 4G.