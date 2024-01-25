В Ярославской области мосты оборудовали системами транспортной безопасности

В правительстве региона отметили, что объекты защищены сварными металлическими ограждениями, установлены сигнализация, датчики движения, видеонаблюдение

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Основные мосты Ярославской области оборудовали системами транспортной безопасности, объекты защищены сварными металлическими ограждениями, установлены сигнализация, датчики движения, видеонаблюдение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мероприятия уже проведены на основных сооружениях региона. <…> В числе первых под охрану попали сооружения на Юго-Западной окружной дороге Ярославля. Мосты и пространство под ними защищены сварными металлическими ограждениями, установлены датчики движения, системы сигнализации, освещения и видеонаблюдения, объединенные в единый комплекс", - говорится в сообщении.

Помещение для охраны, расположенное возле моста, оборудовано электронной системой обнаружения незаконного вторжения. При наличии посторонней активности сигнал передается на пульт группы оперативного реагирования. Происходит звуковое оповещение с требованием покинуть охраняемую территорию. Если нарушитель этого не сделает, на место прибудет группа быстрого реагирования.

"Помимо ремонта мостовых сооружений, мы выполняем работы, связанные с требованиями федерального законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности. Это позволяет усилить контроль за объектами, ограничить несанкционированный доступ в целях их защиты", - цитирует пресс-служба заместителя министра дорожного хозяйства Ярославской области Дмитрия Сергеева.