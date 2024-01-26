На Чукотке в 2024 году направят 27 млн рублей на привлечение в регион специалистов

Планируется, что в регионе появятся специалисты в сфере энергетики, авиации, коммунального хозяйства

ТАСС, 26 января. Около 27 млн рублей направят власти Чукотки на привлечение в регион специалистов по актуальным для местного рынка труда вакансиям. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов реализуется на Чукотке в рамках нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"На привлечение узкопрофильных специалистов выделено порядка 27 млн рублей, большинство из которых - средства федерального бюджета. Планируется, что будут привлечены специалисты в сфере энергетики, авиации, коммунального хозяйства и другие", - сказали в правительстве Чукотки.

Там уточнили, что, участвуя в этой программе, работодатели в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в кадрах из числа граждан, проживающих в крае, могут привлечь работников из других регионов и получить финансовую поддержку на каждого привлеченного работника в размере до 1 млн рублей из средств федерального бюджета.

Уровень безработицы в Чукотском автономном округе является самым низким среди других субъектов федерации и составляет порядка 2%. Официально зарегистрированных безработных в регионе около 550 человек.

О программе трудовой мобильности

В РФ существует ряд регионов с низкой плотностью населения, но располагающих производственными предприятиями, предлагающими высокий денежный доход. Чаще всего это отдаленные регионы, где остра нехватка квалифицированных специалистов для проектов, поддерживаемых государством. С целью оптимизации структуры рынка труда, создания условий для перемещения трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов была разработана Программа повышения мобильности трудовых ресурсов. Она направлена на переезд работников с целью трудоустройства у работодателей, которые являются участниками программы. Государство предоставляет финансовую помощь таким работодателям. Размер финансовой поддержки на привлечение одного работника в одном субъекте федерации составляет от 225 тыс. рублей до 1 млн рублей.