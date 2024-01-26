В ООН заявили, что почти четверть населения Украины была вынуждена переселиться или уехать

Более 6,3 млн человек были вынуждены покинуть страну, еще порядка 3,7 млн - сменить место жительства внутри нее, сообщил верховный комиссар организации по делам беженцев Филиппо Гранди

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Свыше 10 млн человек или почти четверть населения Украины за последние два года были вынуждены либо переселиться внутри страны, либо уехать за ее пределы из-за продолжающихся боевых действий. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, более 6,3 млн человек были вынуждены покинуть страну, еще порядка 3,7 млн - сменить место жительства внутри страны. "Мы не видим никаких признаков того, чтобы люди массово возвращались в места своего прежнего проживания. Люди обеспокоены, что на фоне продолжающейся сложной ситуации сделать это будет непросто", - отметил он.

Гранди также рассказал, что за последние два года на Украине было разрушено более 27,5 тыс. домов. "Перед нами стоит большая дилемма, поскольку по мере того, как ведется восстановление, продолжаются и разрушения", - добавил он, подчеркнув необходимость продолжения поддержки Украины.