Эксперты: новая вакцина от брюшного тифа предотвратила 78% заражений среди детей

ТАСС, 26 января. Международный коллектив медиков успешно завершил третью фазу клинических испытаний вакцины Typbar TCV в Малави, в ходе которых эта прививка предотвратила около 78% случаев заражения брюшным тифом среди детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба медшколы американского Университета штата Мериленд (UMSOM).
"Результаты этих клинических испытаний подтверждают долгоиграющий характер действия даже одной дозы вакцины Typbar TCV, в том числе и среди самых маленьких детей. Они дают надежду на то, что мы сможем предотвратить развитие брюшного тифа среди самых уязвимых категорий детей", - заявила профессор UMSOM Кейтлин Нойциль, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Нойциль и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках третьей фазы клинических испытаний Typbar TCV, новой вакцины от брюшного тифа, которая проводилась на территории Малави с участием 28 тыс. детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Все они в прошлом не заражались этой болезнью и не страдали от различных хронических болезней и нарушений в работе иммунитета.
Ученые разделили детей на две группы, одна из которых получила одну дозу прививки Typbar TCV, а другая - вакцину от менингококка, не предоставляющую защиту от брюшного тифа. В последующие четыре года исследователи зафиксировали 24 случая заражения тифом среди первой группы детей и 110 случаев в контрольной группе. По подсчетам медиков, это говорит о том, что прививка предотвратила около 78% случаев заражения этой инфекционной болезнью.
Как отмечают исследователи, уровень эффективности вакцины был одинаково высоким среди всех возрастных групп детей, в том числе среди самых юных участников клинических испытаний. При этом уровень защиты, предоставляемый прививкой Typbar TCV, снижался за четыре года наблюдений очень медленно, со скоростью в 1,3% год, что говорит о долгосрочном характере действия этой вакцины.
По словам ученых, успешное завершение клинических испытаний уже побудило правительство Малави начать вакцинацию всех детей в возрасте до 15 лет на общенациональном уровне. Исследователи надеются, что эта практика позволит значительным образом снизить в этой африканской стране детскую заболеваемость и смертность, связанную с заражением брюшным тифом.
О брюшном тифе
Брюшной тиф представляет собой острую кишечную инфекцию, которая вызывается определенными штаммами бактерии вида Salmonella enterica. Заражение тифом ведет к развитию лихорадки, кожных высыпаний, а также к поражению лимфатических узлов, селезенки и печени. Ежегодно брюшным тифом заражается порядка 9 млн человек, из которых 110 тыс. погибает от инфекции. Большинство больных проживает при этом в малообеспеченных странах Африки и Азии.