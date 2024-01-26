Эксперты: новая вакцина от брюшного тифа предотвратила 78% заражений среди детей

По данным пресс-службы медшколы американского Университета штата Мериленд, уровень эффективности препарата одинаково высок среди всех возрастных групп детей

ТАСС, 26 января. Международный коллектив медиков успешно завершил третью фазу клинических испытаний вакцины Typbar TCV в Малави, в ходе которых эта прививка предотвратила около 78% случаев заражения брюшным тифом среди детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба медшколы американского Университета штата Мериленд (UMSOM).

"Результаты этих клинических испытаний подтверждают долгоиграющий характер действия даже одной дозы вакцины Typbar TCV, в том числе и среди самых маленьких детей. Они дают надежду на то, что мы сможем предотвратить развитие брюшного тифа среди самых уязвимых категорий детей", - заявила профессор UMSOM Кейтлин Нойциль, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Нойциль и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках третьей фазы клинических испытаний Typbar TCV, новой вакцины от брюшного тифа, которая проводилась на территории Малави с участием 28 тыс. детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Все они в прошлом не заражались этой болезнью и не страдали от различных хронических болезней и нарушений в работе иммунитета.

Ученые разделили детей на две группы, одна из которых получила одну дозу прививки Typbar TCV, а другая - вакцину от менингококка, не предоставляющую защиту от брюшного тифа. В последующие четыре года исследователи зафиксировали 24 случая заражения тифом среди первой группы детей и 110 случаев в контрольной группе. По подсчетам медиков, это говорит о том, что прививка предотвратила около 78% случаев заражения этой инфекционной болезнью.

Как отмечают исследователи, уровень эффективности вакцины был одинаково высоким среди всех возрастных групп детей, в том числе среди самых юных участников клинических испытаний. При этом уровень защиты, предоставляемый прививкой Typbar TCV, снижался за четыре года наблюдений очень медленно, со скоростью в 1,3% год, что говорит о долгосрочном характере действия этой вакцины.

По словам ученых, успешное завершение клинических испытаний уже побудило правительство Малави начать вакцинацию всех детей в возрасте до 15 лет на общенациональном уровне. Исследователи надеются, что эта практика позволит значительным образом снизить в этой африканской стране детскую заболеваемость и смертность, связанную с заражением брюшным тифом.

О брюшном тифе

Брюшной тиф представляет собой острую кишечную инфекцию, которая вызывается определенными штаммами бактерии вида Salmonella enterica. Заражение тифом ведет к развитию лихорадки, кожных высыпаний, а также к поражению лимфатических узлов, селезенки и печени. Ежегодно брюшным тифом заражается порядка 9 млн человек, из которых 110 тыс. погибает от инфекции. Большинство больных проживает при этом в малообеспеченных странах Африки и Азии.