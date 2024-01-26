Прокуратура Приморья составила портрет типичного преступника

Чаще всего правонарушения в 2023 году в регионе совершали безработные, трезвые мужчины, отметили в ведомстве

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края составила среднестатистический портрет преступника за прошедший 2023 год. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, чаще всего преступления совершали мужчины без постоянного дохода, и только в четверти случаев - в состоянии опьянения.

"Прокуратура Приморья проанализировала данные о личности граждан, совершивших преступления в 2023 году. В минувшем году в Приморском крае преступления совершили более 12,2 тыс. человек. Мужчины совершали преступления в 4,7 раз чаще женщин: 82,4% против 17,6%. Кроме того, 65,3% преступников не имели постоянного источника дохода", - сообщили в ведомстве.

В абсолютном большинстве случаев - почти в 95% - преступниками становились местные жители. 60,3% из них в возрасте от 30 до 49 лет и лишь 3,8% - несовершеннолетние. 65% имеют среднее образование, 9,1% - высшее профессиональное образование, 24,3% - начальное и основное общее образование.

Также более четверти или 27,4% преступников в момент совершения противоправных действий находились в состоянии алкогольного опьянения. В наркотическом опьянении совершалось только 0,6% преступлений.