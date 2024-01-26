В Бурятии начали подготовку ко II Международному буддийскому форуму

Он пройдет в августе на площадках Улан-Удэ и Иволгинского дацана

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Буддийская традиционная Сангха России и власти Бурятии начали подготовку ко II Международному буддийскому форуму. Он пройдет в августе, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"II Международный буддийский форум состоится в августе 2024 года на территории Бурятии - на площадках города Улан-Удэ и Иволгинского дацана, который является центром Буддийской традиционной Сангхи России и резиденцией Пандито Хамбо ламы", - говорится в сообщении.

Принято решение, что в период с февраля по август пройдет ряд самостоятельных мероприятий, предваряющих форум. Также планируется, что один из дней форума в августе будет посвящен обсуждению посланий Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Отдельная секция станет площадкой для обсуждения мероприятий к 260-летию института Пандито Хамбо лам - верховных иерархов Буддийской традиционной Сангхи России. Основные юбилейные мероприятия, посвященные юбилею основания института, состоятся осенью 2024 года. В Иволгинском дацане к этой дате откроют главный храм - Цогчен Дуган.

Впервые Международный буддийский форум состоялся в Бурятии в 2023 году. В нем приняли участие более 600 гостей, представители 13 иностранных государств, в том числе Китая, Индии, Таиланда, Монголии, Чехии, Белоруссии.