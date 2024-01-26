В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

Осужденного Кеннета Смита уже пытались казнить в 2022 году с помощью смертельной инъекции, однако тогда у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Смертную казнь с применением чистого азота провели в США, это первый известный случай приведения в исполнение смертного приговора подобным способом. Об этом сообщил в четверг генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл.

58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме. "Справедливость восторжествовала. Сегодня вечером Смит был казнен за отвратительный поступок, который он совершил <...>. Как и большинство штатов, Алабама пришла к выводу, что некоторые преступления настолько ужасны, что требуют высшей меры наказания", - говорится в заявлении генпрокурора.

Маршалл разрешил начать казнь в 19:56 по местному времени (04:56 мск 26 января). Смерть наступила в 20:25 (05:25 мск).

"После более чем 30 лет попыток обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления", - приводит газета Alabama Local News слова губернатора штата Кей Айви. Как сообщает издание со ссылкой на представителей СМИ, присутствовавших при казни, Смит произнес небольшую речь. "Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад", - сказал он.

Спорный метод

Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного: в ноябре 2022 года Смита попытались казнить с помощью стандартной для США смертельной инъекции, однако у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу.

Для осуществления казни на обездвиженного Смита надели маску, по которой был пущен чистый азот. Несмотря на то что воздух состоит из азота на 78%, при подаче в легкие чистый азот вытесняет жизненно необходимый для человека кислород, в результате чего наступает гипоксия и смерть. В Алабаме смертная казнь с помощью чистого азота была разрешена в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций. Такой метод казни также разрешен в Миссисипи и Оклахоме, однако эти два штата пока ни разу его не применяли.

Власти Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен способу эвтаназии, применяемому по всему миру, в том числе в некоторых европейских странах - после подачи газа человек быстро и безболезненно теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти Алабамы не обладают необходимым оборудованием для проведения подобного вида казни и что безразмерная маска может пропустить достаточно кислорода, что приведет к страданиям их подзащитного, и удушье наступит, когда он будет еще находиться в сознании. Помимо этого, адвокаты настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена "к неконституционному жесткому наказанию". Апелляционный суд отклонил все ходатайства адвокатов.

Как отмечает газета The New York Times, дело Смита в своем роде уникально, так как жюри присяжных в пропорции 11 к 1 проголосовало за пожизненное заключение для него, однако судья отменил это решение и заменил его на смертную казнь. Впоследствии власти штата упразднили право судей на подобные действия, но так как Смит был осужден до введения ограничений, приговор остался в силе.

Статистика казней и общественное мнение в США

США - единственная из развитых стран, где применяется смертная казнь. По данным американского портала Deathpenaltyinfo.org, который ведет статистику с момента возвращения высшей меры наказания в 1976 году, в стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по 3 случая). В 2023 году было проведено 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году - 98. По числу казненных среди штатов лидирует Техас - 586 человек. В настоящее время казни в США ожидают 2 333 человека, больше всех - в Калифорнии (665). 196 приговоренных к высшей мере наказания с 1973 года добились пересмотра своих дел и были оправданы.

По данным последнего исследования социологической службы Gallup, которое было проведено в октябре 2023 года, число сторонников применения смертной казни в США постепенно снижается. Так, 53% американцев считают, что казнь приемлема для осужденного за убийство. В 2022 году такого мнения придерживались 55% опрошенных, в 1994 году - 80%. При этом впервые с 2000 года большинство американцев (50%) считают, что смертные приговоры выносятся несправедливо. 39% опрошенных заявили, что казнь применяется недостаточно часто, а 28% - что довольно часто. Мнения разнятся в том числе в зависимости от политических предпочтений: среди республиканцев доля сторонников высшей меры наказания за убийство достигает 81%, среди независимых - 51%, среди демократов - 32%.

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