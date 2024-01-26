В России стартовал четвертый сезон студенческого проекта "Твой ход"

Проект будет проходить на протяжении четырех месяцев в 86 субъектах страны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Всероссийский студенческий проект "Твой ход" объявил о запуске четвертого сезона в рамках выставки-форума "Россия". В нем появится отдельный трек для первокурсников, сообщила пресс-служба проекта.

"Старт нового сезона проекта "Твой ход" в День студента - это уже ежегодная традиция. Мы хотим, чтобы студенческая жизнь стала началом больших свершений еще с первого курса, поэтому специально для первокурсников создали конкурсный трек "Первопроходец". Помогать студентам-новичкам будут и вузы - для них появился конкурсный трек на разработку программы адаптации первокурсников", - рассказала руководитель проекта "Твой ход" Кристина Шенк, отметив, что для студентов всех курсов будет действовать трек "Делаю".

Проект будет проходить на протяжении четырех месяцев в 86 субъектах РФ. Около ста тысяч студентов из 150 вузов будут знакомиться с проектом и площадками, возможностями для самореализации. По результатам проведения трека "Делаю" определится топ-200 проектов, лидеры которых получат премию в 1 млн рублей.

Впервые принять участие в конкурсном испытании смогут и вузы, которым в рамках участия предстоит создать и реализовать продукт для первокурсников. Это поможет студентам-новичкам погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой университета, а также молодежной политикой региона и страны.

Проект "Твой ход" направлен на формирование благоприятной среды для генерации, развития проектов и инициатив активной молодежи России. Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства науки и высшего образования и входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".