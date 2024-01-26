В Хабаровском крае на работу в районах планируют привлечь 75 медиков

Речь идет о 47 врачах и 28 средних медицинских работниках

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Медучреждения в районах Хабаровского края примут на работу свыше 70 земских медиков в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Планируется трудоустроить 75 специалистов", - сказали в министерстве.

В частности, больницы и поликлиники пополнят 47 врачей и 28 средних медицинских работников по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Количество специалистов на этот год увеличено. В 2023 году было трудоустроено 63 человека. Работа в этом направлении способствует решению вопроса с дефицитом кадров, который особенно остро ощущается в небольших поселениях. Так, жители малых населенных пунктов получают возможность ходить на приемы к онкологам, кардиологам, другим специалистам. Штаты медучреждений пополняют хирургами, терапевтами.

В сельской местности и рабочих поселках врачи по программе получают 2 млн рублей, в некоторых районах специалистам предоставляется служебное жилье. После подписания трудового договора медработник должен отработать на месте не менее пяти лет.