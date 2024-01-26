На Камчатке пройдет международный деловой форум в рамках гонки на собачьих упряжках

На форуме представят более 20 разных площадок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Партнеры из дружественных стран примут участие в деловом форуме "Путешествуй", который пройдет на Камчатке в рамках гонки на собачьих упряжках "Берингия", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На форуме будет представлено более 20 самых разных площадок. Не останется ни одного человека, который бы не нашел для себя что-то интересное: будут площадки, посвященные развитию туристических маршрутов и троп, аттестации гидов, перспективам развития гостиничной сферы на Камчатке, и многие другие направления. Мероприятия будут проходить в разнообразных форматах: круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы от известных спортсменов, отельеров, ток-шоу, розыгрыш призов. Также мы будем проводить интересное гастрономическое мероприятие", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Юлии Морозовой.

Уточняется, что в форуме примут участие представители туриндустрии России, а также дружественных стран.

Как сообщили ТАСС в краевом министерстве туризма, туристический поток на Камчатку в 2023 году превысил 350 тыс. человек. Зимой особенной популярностью пользуются горнолыжные туры, в том числе фрирайд на склонах вулканов, хели-ски туры, посещение питомников ездовых собак, зимний серфинг в водах Тихого океана. Также гости полуострова посещают горячие термальные источники.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около 1 тыс. км по тундре, победители получают крупные денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края, во время проведения спортивного соревнования в регионе проходят несколько крупных мероприятий.