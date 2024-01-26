Кружковое движение НТИ запускает конкурс цифровых портфолио для школьников

Победители и призеры получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запускает V Конкурс цифровых портфолио "Талант Национальной технологической олимпиады" ("Талант НТО"). Победители и призеры получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Кружковое движение НТИ запустило прием достижений школьников на V Конкурс цифровых портфолио "Талант НТО". Победители и призеры получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России. Конкурс цифровых портфолио является частью Национальной технологической олимпиады, входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", и включен в перечень олимпиад и конкурсов, утвержденных Министерством просвещения России на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении.

До 15 апреля школьники могут загрузить на платформу "Талант" результаты участия в различных олимпиадах, хакатонах, технологических соревнованиях и конкурсах, проектных школах и онлайн-курсах, а также привязать к личному кабинету на платформе аккаунты на Stepik, Githab, Gitlab, Kaggle и StakeOverflow. Загруженные достижения будут автоматически оцениваться в четырех направлениях: естественнонаучная деятельность, инженерия, программирование и разработка бизнес-приложений.

В конкурсе учитывается большое число мероприятий, организованных Кружковым движением НТИ: курсы, конкурсы и достижения в играх Национальной киберфизической платформы "Берлога", Национальная технологическая олимпиада, нормативы "ТехноГТО" проектные школы, Всероссийский конкурс проектов с открытым кодом и мероприятия партнеров. В их числе - всероссийские конкурсы "Большие вызовы", "Цифровой прорыв", "Дежурный по планете", курсы федеральной программы "Код будущего", различные онлайн-курсы, технологические соревнования, научно-исследовательские конференции.

"Каждый год мы работаем над обновлением конкурса: добавляем новые мероприятия, ведем переговоры с университетами по учету дипломов "Талант НТО", модернизируем саму платформу. В этом году впервые в конкурсе учитывается активность школьников в рамках Национальной киберфизической платформы "Берлога" - получить дополнительные баллы к ЕГЭ будущим абитуриентам помогут как достижения в мероприятиях проекта, так и успехи непосредственно в мобильной игре "Берлоги" - "Защита пасеки". Также с этого года конкурсные баллы можно получить за успешную сдачу нормативов технологической грамотности "ТехноГТО" - пройти тестирование предлагается по девяти актуальным направлениям: от беспилотников и электроники до фактчекинга", - сообщил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ "Высшая школа экономики", лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Баллы для поступления

Чем больше достижений и выше их уровень, тем больше участник получает конкурсных баллов. Их подсчет пройдет в конце апреля автоматически. Лидеры по каждому направлению получат дипломы победителей и призеров, которые могут скачать в личном кабинете на платформе "Талант", предоставить в вузы и получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений. Дипломы принимают не только вузы-партнеры конкурса - НИУ ВШЭ, СПбГУ, Университет ИТМО, МИСИС, МАИ, ДВФУ, Томский госуниверситет и другие - но и большинство российских университетов, которые в своих правилах приема указали учет индивидуальных достижений по перечню Министерства просвещения Российской Федерации.

В этом учебном году конкурс "Талант НТО" проводится по четырем направлениям: в треке "Естественнонаучная деятельность" учитывается участие в профильных проектных школах, курсах, соревнованиях и других мероприятиях, связанных с химией, биологией, агротехнологиями, исследованием живых систем. В направлении "Программирование" можно получить баллы за владение языками и методами программирования, опыт написания программ, качество решенных задач в рамках различных соревнований и курсов, а также за активность в сообществах разработчиков. В треке "Инженерия" оценивается способность к решению инженерных задач полного цикла: от замысла до реализации и испытаний, а также достижения в мероприятиях и активность в сообществах технологических энтузиастов. В направлении "Разработка бизнес-приложений" учитывается уровень навыков программирования при решении задач по автоматизации бизнес-процессов, который можно продемонстрировать в рамках различных соревнований и обучающих курсов.

О конкурсе

Конкурс цифровых портфолио "Талант НТО" организуется Кружковым движением НТИ с 2019-2020 учебного года. За это время его участниками стали более 58 тыс. человек, более 16,5 тыс. удостоены дипломов. Победители и призеры конкурса активно используют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в российские вузы в разных регионах России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Сириуса и Владивостока.