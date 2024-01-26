В посольстве РФ в Венесуэле прошла встреча выпускников советских и российских вузов

Мероприятие проводится третий год подряд

КАРАКАС, 26 января. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Традиционная ежегодная встреча выпускников советских и российских вузов прошла в Татьянин день 25 января в посольстве России в Венесуэле, передает корреспондент ТАСС.

"Венесуэла является лидером среди стран Латинской Америки по количеству выделяемых правительством Российской Федерации стипендий, что свидетельствует о крепких связях между нашими странами в образовательной сфере", - сообщил в приветственном слове посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Он отметил "сплоченность и энергичное участие выпускников и студентов в продвижении позитивного имиджа России, любовь к русской культуре и языку". Глава дипмиссии поделился с активистами студенческих объединений планами памятных мероприятий на 2024 год и пригласил присутствующих ознакомиться с развернутой представительством Россотрудничества в посольстве тематической выставкой по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Быть венесуэльским студентом в России - это большая ответственность, ведь мы являемся послами венесуэльской культуры, нашего образа жизни", - подчеркнула лидер Ассоциации выпускников "Аверус" Сорайя Борелли. "Наша цель - укрепить русофилию, потому что именно так мы противостоим попыткам Запада распространять русофобию", - заявил в свою очередь глава Ассоциации выпускников российских и советских вузов Серхио Рамос.

"Третий год подряд, после того как был ослаблен карантинный режим пандемии, мы в посольстве решили посвятить этот замечательный день, 25 января, Татьянин день, нашим дорогим выпускникам советских и российских вузов. Этих людей здесь немало, около 500 человек, и они всей душой тянутся к России, поскольку провели лучшие годы жизни, свою молодость, юность либо в Советском Союзе, либо в России, постигали знания, получили новые профессии, которые открыли им путевку в жизнь", - заявил Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС. Он отметил, что венесуэльцы, которые получили высшее образование в Советском Союзе или России, активно участвуют в мероприятиях российской дипмиссии, шествии Бессмертного полка, "в котором третий год принимают участие более 300 человек". "Сердца и души венесуэльских выпускников наших вузов неразрывно связаны с историей и культурой нашей страны", - подчеркнул дипломат.

"С учетом того, что в Венесуэле находится много выпускников советских и российских вузов, которые активно взаимодействуют с посольством, с Россотрудничеством, встреча в посольстве в День студентов стала традиционной", - сообщил представитель Россотрудничества в Венесуэле Андрей Пахомов корреспонденту ТАСС. "Сегодня в рамках этого мероприятия мы также организовали выставку, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выставка "Салют над Невой" подготовлена Музеем Победы и рассказывает о героической борьбе, стойкости и мужестве жителей Ленинграда, которые смогли отстоять свой город от фашистских захватчиков", - указал он.

Об учебе и работе в России

"Сегодня, 25 января мы находимся в посольстве Российской Федерации, куда были приглашены на День студентов, - сказал ТАСС бывший посол Венесуэлы в России Карлос Фариа. - В 1987 году я окончил Харьковский политехнический институт имени Владимира Ильича Ленина, великолепный институт с высочайшим уровнем образования". Он отметил, что в те годы не мог представить, что станет послом Венесуэлы в России в 2017 году, проработает в этой должности 5,5 лет, а русский язык, который он выучил в вузе, поможет ему в работе. "Мой отец, который был коммунистом, решил, чтобы я получил образование на родине Ленина, а мой младший брат - на родине Маркса", - рассказал Фариа, который беседовал с корреспондентом ТАСС на русском языке.

"Сегодня я использую все знания, которые мне дал Советский Союз, где я стал инженером и специалистом по металлорежущим станкам", - сообщил Фариа и пояснил, что сейчас является генеральным директором "Завода заводов", который выпускает станкостроительное оборудование для венесуэльских предприятий.