Участникам СВО могут разрешить заселяться в гостиницы по военному билету

Проживание в отеле сейчас возможно только при предъявлении документа, подтверждающего личность, военный билет и удостоверение личности военнослужащего в ним не относятся

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, члены рабочей группы по специальной военной операции (СВО) обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением включить военные билеты или удостоверения личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Авторами инициативы выступили первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") вместе с вице-спикером палаты Шолбаном Кара-оолом.

"[Просим] рассмотреть возможность включения военного билета или удостоверения личности военнослужащего в список документов, позволяющих военнослужащим заселяться в гостиницы", - говорится в документе (есть в распоряжении ТАСС). Как отмечают депутаты, ссылаясь на СМИ, гостиницы в Москве и регионах продолжают отказывать участникам СВО в заселении по военному билету и удостоверению личности военнослужащего, "а также из-за внешнего вида военнослужащих". "Каждый подобный инцидент оказывает серьезное деморализующие влияние на участников СВО, заставляет их чувствовать себя ущемленными в правах на предоставление гостиничных услуг в России, которую они защищают с оружием в руках", - указывается в документе.

Депутаты отмечают, что обоснованием отказа в предоставлении гостиничных услуг становится постановление кабмина РФ, согласно которому заселение в гостиницы осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Военный билет и удостоверение личности военнослужащего в перечень таких документов не входят, однако приказ министра обороны РФ №700 от 22 ноября 2021 года устанавливает, что военный билет "является основным документом персонального воинского учета, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего". В связи с этим депутаты предлагают дополнить постановление кабмина РФ нормами о праве военнослужащих при заселении в гостиницы в качестве документа, подтверждающего личность, использовать военный билет или удостоверение личности военнослужащего.

"Кроме того, представляется важным установить административную ответственность для представителей гостиничного бизнеса, незаконно отказывающих военнослужащим в обслуживании", - отмечают в инициативе. Для этого предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 14.39.1 "Отказ от предоставления гостиничных услуг военнослужащему без законных оснований" и установить административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц - штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"В результате удастся решить проблему с заселением военнослужащих в гостиницы и защитить права и интересы наших воинов, а также пресечь любые попытки дискриминации военнослужащих со стороны отдельных недобросовестных представителей гостиничного бизнеса", - отмечают депутаты.