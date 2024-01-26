Reuters: гендиректор OpenAI посетит Южную Корею и встретится с производителями чипов

Сэм Альтман планирует обсудить потенциальное сотрудничество, сообщает агентство со ссылкой на источники

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отправится 26 января в Южную Корею, чтобы встретиться с руководителями южнокорейских компаний-производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Альтман планирует обсудить потенциальное сотрудничество. OpenAI, Samsung и SK Hynix пока не предоставили комментариев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что генеральный директор OpeAI предпринимает попытки привлечь миллиарды долларов инвестиций для создания сети заводов по производству полупроводников.