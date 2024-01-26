Дорогу до аэропорта Норильска закрыли из-за непогоды

Ограничения касаются всех видов транспорта, кроме технологического

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Автодорога от Норильска до аэропорта Алыкель закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического, из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В настоящее время на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель в связи с ухудшением метеоусловий установлено ограничение движения для всех видов автотранспорта (кроме технологического)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 26-27 января на юге Таймырского полуострова ветер с порывами до 25 м/с, метель. Действует экстренное предупреждение.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска.