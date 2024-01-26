Приморье получило три новые пожарные машины из углепластика

Закупленные МАЗы отличаются устойчивостью к воздействию морской воды

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Три новые пожарные машины Минского автозавода (МАЗ) приступили к несению службы в портах Приморского края. Как рассказал в беседе с ТАСС министр Приморского края по делам ГО и ЧС Александр Златкин, новые автоцистерны устойчивы к воздействию морской воды, которой тушат пожары в портах.

"Мы закупили три эксклюзивные машины: это белорусские МАЗы из углепластика, у которых гарантия на цистерну и кабину - по 30 лет. Мы их взяли специально под задачи тушения с применением морской воды, поэтому они у нас сейчас распределены в порты Преображение, Зарубино и Пластун", - сообщил министр.

Он отметил, что морская вода является агрессивной средой для техники, и обычные материалы от нее быстро начинают ржаветь и гнить. А новые белорусские машины к морской воде устойчивы и не подвержены коррозии.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко последовательно уделяет внимание обновлению нашего автопарка. Мы закупаем машины и по краевой программе, и даже вне нее, и сегодня приближаемся к полному обновлению всех машин, которые раньше у нас ходили по 15-20 лет. Вот в последний раз мы получили сразу 23 новые автоцистерны от 6 до 9 куб. м, среди которых как раз белорусская техника", - пояснил Златкин.

В 2023 году приморские спасатели получили 25 единиц пожарной техники и 17 - вспомогательной. На эти цели из бюджета было выделено около 445 млн рублей.