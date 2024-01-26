Собянин подвел итоги проекта "Искусство - детям" и поделился дальнейшими планами

Планируется завершить капитальный ремонт пяти зданий - Школы искусств имени В. С. Калинникова, музыкальных школ имени А. К. Лядова, имени Н. П. Ракова, имени Г. Ф. Генделя и музыкальной школы №4

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги и поделился планами проекта "Искусство - детям", опубликовав в своем личном блоге серию постов о главных достижениях.

"Проект "Искусство - детям" дал школам возможность развиваться, открывать новые современные направления, такие как саунд-продюсирование и саунд-дизайн, дизайн и анимация, звукорежиссура, VR-технологии. А значит и раскрывать таланты гораздо большего количества детей. Неслучайно ежегодно ученики московских школ искусств получают более 9 тыс. наград российских и международных конкурсов", - написал мэр.

Он отметил, что с начала реализации проекта в 2018 году проведен текущий ремонт в 148 зданиях детских школ искусств, а в 33 - капитальный. Также были построены здания для Детской музыкальной школы имени Ф. Листа, Детской музыкальной школы в поселке Киевский и Детской школы искусств имени М. И. Глинки. Кроме этого, здания и интерьеры школ получили единый стиль. В ходе работ также была обустроена прилегающая территория школ искусств.

Мэр добавил, что для обучения в школах были закуплены почти 13 тыс. музыкальных инструментов и 8,7 тыс. единиц различного учебного и другого оборудования. "Среди них дорогостоящие и редкие инструменты: органы Viscount, концертные рояли Yamaha, Petrof, Sauter, K. Kawai, дисклавиры Yamaha, фаготы (среди которых Schreiber) и фаготино, арфы, в том числе Lyon & Healy и многие другие", - уточнил он. В классы живописи и скульптуры были закуплены новые мольберты и муфельные печи для обжига глины, в танцевальные классы - балетные станки.

Собянин также сообщил, что работа над проектом "Искусство - детям" будет продолжена и в этом году. Планируется завершить капитальный ремонт пяти зданий - Школы искусств имени В. С. Калинникова, музыкальных школ имени А. К. Лядова, имени Н. П. Ракова, имени Г. Ф. Генделя и музыкальной школы №4. Кроме того, мэр рассчитывает завершить строительство нового здания для школы искусств в поселении Московский. "В результате еще больше московских ребят смогут получать дополнительное образование в сфере искусства недалеко от дома", - резюмировал он.