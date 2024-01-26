На выставке "Россия" представят новый портал по цифровой безопасности детей

Речь идет о портале "ЦИФРАтека"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Альянс по защите детей в цифровой среде представит 26 января новый портал по цифровой безопасности "ЦИФРАтека" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса.

"В рамках презентации проектов и инициатив в области детской цифровой безопасности особое внимание будет уделено флагманскому проекту альянса - новому образовательному порталу по цифровой безопасности "ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний", который был запущен в тестовом режиме в декабре 2023 года, а с января начал свою полноценную работу", - рассказали в пресс-службе.

В альянсе пояснили, что ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей, а темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов по теме цифровой безопасности в поиске "Яндекса". По информации альянса, самыми популярными стали вопросы про кибербуллинг, зависимость от интернета, игровую зависимость и мошенничество в сети.

По словам председателя альянса Елизаветы Беляковой, в 2024 году организация планирует реализовать несколько образовательных инициатив и организовать десятки просветительских мероприятий по всей России, направленных на повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. "Вместе с компаниями-основателями и членами консультативной группы мы нацелены на создание новых сервисов и полезного контента, которые позволят преодолеть цифровой разрыв между детьми и взрослыми", - добавила она.

В планах также проведение серии образовательных марафонов "Безопасная цифра" в регионах России, среди которых Пермь, Калининград и Пятигорск. Компании - основатели альянса также проведут ежегодное исследование "Цифровой импакт" и продолжат развивать проект "База хэшей", который позволяет технологическим компаниям передавать информацию о противозаконном контенте в виде цифровых отпечатков и ссылок, маркировать спорный контент и удалять его со своих площадок.

Об альянсе

Альянс по защите детей в цифровой среде был создан 1 сентября 2021 года крупнейшими российскими технологическими компаниями, которые подписали в присутствии президента Владимира Путина соглашение о сотрудничестве и добровольные обязательства. Члены альянса взяли на себя обязательства, призванные повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в интернете, создавать информационно-технологические решения для защиты личных данных, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей.