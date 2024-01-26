Российские ученые открыли новый подвид бабочек-коконопрядов в Лаосе

Этот род коконопрядов считается сложным для систематизации

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Российские ученые открыли новый подвид бабочек-коконопрядов рода Trabala в Лаосе, рассказал ТАСС научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика П. А. Лаверова Уральского отделения РАН Виталий Спицын. Этот род коконопрядов считается сложным для систематизации, и выяснилось, что стандартный для определения признак строения репродуктивных органов самцов для некоторых видовых комплексов внутри этого рода не подходит.

"Мы описали из Лаоса новый подвид бабочки Trabala niphanae, это представитель семейства коконопряды. Род Trabala достаточно сложен для таксономии. Практически все построено на морфологии гениталий самцов. Они должны подходить к гениталиям самки как ключ к замку, и поэтому считаются хорошим таксономическим и диагностическим признаком, а здесь морфология гениталий самцов изменчива. Среди рода Trabala это такая первая и уникальная находка, - сказал Спицын. - Однако ряд других признаков указывает на то, что пойманные нами бабочки относятся к отдельному подвиду, проведенный молекулярно-генетический анализ также подтвердил наши предположения".

Это достаточно крупные бабочки, самцы ярко-зеленого цвета, самки серые. Ученые собрали гусениц с одного растения, то есть из одной кладки, и вырастили их до бабочки. Исследуя взрослых особей, биологи увидели, что выросты на репродуктивных органах самцов заметно отличаются, хотя бабочки точно принадлежат к одному виду. "По серии стало очевидно, что этот признак у этой видовой группы не работает, - отметил собеседник агентства. - То есть с помощью вот этого признака, который ранее считался достаточно надежным, эту группу видов нельзя определять".

Подвид назвали Trabala niphanae variabilis, что значит "изменчивый". Эти бабочки обитают на юге Лаоса в провинциях Секонг и Чампасак (Тямпасак) в сухих муссонных лесах. Это листопадные леса, и в сухой сезон деревья сбрасывают листья. "Что интересно, этот вид коконопрядов можно сказать зимний. Он летит в начале сухого сезона, когда уже листья с деревьев практически опали, это где-то в декабре-январе, - пояснил энтомолог. - Максимальная его численность, судя по всему, в декабре, а летом в тех же местах можно встретить только единичные экземпляры".

В целом о новом подвиде известно мало, необходимо дальнейшее изучение, резюмировал собеседник агентства.