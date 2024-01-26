Директор Центра диагностики и телемедицины: ИИ в медицине сэкономит миллиарды рублей

По словам Юрия Васильева, искусственный интеллект научился отличать исследования с признаками патологии и без нее

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта для анализа профилактических исследований в здравоохранении поможет сэкономить миллиарды рублей в масштабах страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

По его словам, согласно исследованиям экспертов, уже сейчас сервисы для анализа лучевых профилактических исследований достигли уровня максимальной чувствительности, то есть искусственный интеллект научился отличать исследования с признаками патологии и без нее. В настоящее время специалисты готовы организовать автономную сортировку на "норму" и "не норму" в массовых профилактических исследованиях, например, флюорографии.

"По нашим предварительным подсчетам, порядка половины профилактических исследований уйдут в категорию "норма", соответствующее описание будет сформировано автоматически в карте пациента. Врачи не будут тратить время на рутинное описание нормы. На качестве помощи пациентам это не скажется, зато возрастет скорость получения результатов, потенциальная экономия в масштабе страны будет исчисляться миллиардами, и эти деньги могут быть перенаправлены на решение других актуальных важных задач здравоохранения", - сказал Васильев.

Он отметил, что на стадии тестирования автономного ИИ все 100% исследований будут независимо пересматриваться экспертами в течение 24 часов. Это необходимо для обеспечения безопасности пациента.

По словам директора, сегодня ИИ работает на нескольких этапах диагностических исследований. Во-первых, как система поддержки принятия врачебных решений. Применительно к лучевой диагностике нейросети упрощают и ускоряют подготовку протокола заключения за счет предоставления предварительно заполненного шаблона. Врачи используют стандартные фразы для описания той или иной патологии, ИИ самостоятельно делает предзаполненные протоколы, врачу остается лишь его проверить.

"С начала 2023 года двойное чтение маммографических исследований москвичей проводится искусственным интеллектом и врачом-рентгенологом. Уточню - это допущенное к обращению в соответствии с законодательством медицинское изделие на основе ИИ. Сначала медицинское изображение анализируют нейросети, затем врач-рентгенолог. Мы достигли хороших результатов такого внедрения: за это время алгоритмы уже обработали более 270 тыс. снимков, а исследования ученых Центра диагностики и телемедицины доказали, что сервисы ИИ сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз, сохраняя высокое качество диагностики", - добавил Васильев.