В Японии отметили рост числа самоубийств среди мужчин второй год подряд

Согласно официальному отчету министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, в 2023 году ушли из жизни почти 15 тыс. мужчин

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Число самоубийств среди мужчин в Японии возрастает второй год подряд, особенно в возрасте от 30 до 60 лет. Это связано преимущественно с экономическими проблемами, включая рост цен, говорится в официальном отчете министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По его данным, в 2023 году в Японии ушли из жизни почти 15 тыс. мужчин - на 108 больше, чем в 2022 году. На представителей сильного пола приходится 70% зарегистрированных в стране самоубийств.

Среди покончивших с собой мужчин более 9,4 тыс. входят в группу в возрасте от 30 до 60 лет - это на 3,3% больше, чем в 2022 году. Среди них преобладают служащие частных компаний и самозанятые. "Эти люди, отвечающие за благосостояние своих семей, испытывают особенные психологические трудности от экономических неурядиц, включая рост цен", - отметил в беседе с журналистами представитель Минздрава. В прошлом году потребительские товары в Японии подорожали на 3,1%, это самый высокий уровень инфляции более чем за 40 лет.

В Японии в 2023 году было зарегистрировано в общей сложности 22 тыс. самоубийств - на 63 меньше, чем в 2022 году. Сокращение зафиксировано впервые за последние два года. Как полагают, это связано с отменой ограничений, введенных во время вспышки коронавируса в стране.