Полицейские нашли похищенную из храма в Иркутске икону

Речь идет об иконе Великомученика и Победоносца Георгия XIX века

ТАСС, 26 января. Икону Великомученика и Победоносца Георгия XIX века, похищенную из храма в Иркутске, нашли и вернули верующим. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими найдена и возвращена верующим похищенная из храма во имя Спаса Нерукотворного Образа старинная икона Великомученика и Победоносца Георгия. После утреннего богослужения мужчина тайно вынес образ, написанный в XIX веке. В кратчайшие сроки полицейские установили маршрут его передвижения и обнаружили похищенную икону под мостом через реку Ангару. Деревянный киот был разбит, а крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов, принесенные в дар прихожанами, похищены", - сообщила Волк.

По данным полиции, часть украденного злоумышленник сдал в один из антикварных магазинов. "В настоящее время все похищенное изъято. Икона святого Великомученика и Победоносца Георгия, а также ювелирные изделия возвращены в храм. Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и заключен под стражу", - пояснила Волк.