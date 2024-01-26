Собянин: вокзал Петровско-Разумовская объединит строящиеся станции МЦД

По словам мэра, завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, а также строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новый столичный городской вокзал Петровско-Разумовская объединит строящиеся станции МЦД-1 и МЦД-3, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Создаем московский городской вокзал Петровско-Разумовская. Он объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта", - написал мэр.

Собянин отметил, что сейчас завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, а также строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1.

Мэр подчеркнул, что благодаря открытию вокзала будет улучшена транспортная доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где проживают 190 тыс. жителей столицы.

"В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры будут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города", - заключил мэр.