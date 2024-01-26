На юге Сахалина продлили предупреждение о лавинной опасности

Оно будет действовать на территории шести городских округов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 27-28 января лавинную опасность, местами сильную, на территории шести городских округов юга Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"27-28 января сильная лавинная опасность прогнозируется на территории Долинского района и города Южно-Сахалинска. Кроме этого, 27-28 января лавинная опасность прогнозируется на территории Холмского, Невельского, Анивского и Корсаковского районов", - рассказали в управлении.

Утром 23 января на Сахалин обрушился снежный циклон, который оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Погода, по прогнозам, нормализуется только днем 27 января.

Синоптики объявили лавинную опасность на 24-26 января в 11 районах острова. Ранее сообщалось, что из-за непогоды 25 января днем лавина сошла на автодорогу Невельск - Холмск на юге Сахалина. Снег полностью заблокировал проезд и чуть не накрыл экипаж сотрудников ДПС.