Выживший в Афганистане пилот назвал причиной крушения самолета проблему с топливом

Дмитрий Беляков отметил, что пилоты до последних минут перед авиакатастрофой принимали меры по экстренной посадке самолета

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане - пилот Дмитрий Беляков - рассказал, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность, которая привела к проблеме с топливом.

"Причиной крушения стала техническая неисправность. По всей видимости, проблема с топливом. Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки", - сказал он журналистам.

Беляков отметил, что пилоты до последних минут перед крушением принимали меры по экстренной посадке самолета. "Занимались экстренным сажанием самолета, определяли наивыгоднейшее место, куда его можно посадить, такое мы нашли место - пологая гора", - добавил он.

"Один из сотрудников бригады нашел местную деревню, которую мы увидели с воздуха, когда у нас начались проблемы. Утром, соответственно, мы определили свое местоположение, и парень дошел и сообщил обо всем местным. Температура в горах была примерно минус 15", - поделился пилот.

В свою очередь отец пилота Аркадия Грачева подчеркнул, что посадка самолета в таких сложных условиях является чудом, которое произошло благодаря пилотам. "Самолет, может быть, старый, износ, может быть, недолив топлива. Эти опытные пилоты говорят - то, что посадили, это чудо. Какое чудо? Это дело пилотов, это чудо руками пилотов вообще-то произошло. Это надо найти клочок, куда сесть, еще и в сумерках", - отметил мужчина в разговоре с журналистами в аэропорту Внуково.

Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву в пятницу. Среди них два пилота и два медика. Самолет приземлился утром в московском аэропорту Внуково.