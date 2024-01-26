В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона перенесли около 40 рейсов

Перелеты запланировали на 27-28 января и 3 февраля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова в пятницу перенес около 40 рейсов на 27-28 января и 3 февраля в связи с прохождением циклона, сообщили ТАСС в авиаузле.

"Даже если аэропорт сегодня откроется, большая часть рейсов будет выпущена в другие дни", - рассказал собеседник агентства.

По информации табло аэропорта Южно-Сахалинска, в настоящее время 35 рейсов перенесено на 27 января, два рейса - на 28 января, один рейс - на 3 февраля. Еще 8 рейсов отменены, 16 рейсов на прилет и на вылет планируется осуществить поздним вечером в случае открытия аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за сильнейшей метели аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде. Время от времени находилось погодное "окно" и удавалось выпустить или принять один самолет. С утра 25 января аэропорт закрылся на сутки до утра 26 января, но из-за погоды открытие перенесли сначала на несколько часов, а затем до 18:00 (10:00 мск).

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах нет электричества, часть школьников переведена на дистанционное обучение, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы и не ходит городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.