Росавиация сообщила о шести рейсах в Норильск, которые ушли на запасные аэродромы

Ведомство также усилило мониторинг за работой воздушного транспорта на Таймыре, где 26-27 января ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Шесть авиарейсов, направлявшихся в Норильск за последние сутки, были отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды на севере Красноярского края. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

"За прошедшие сутки, с 07:00 мск (11:00 местного времени) 25 января до 7:00 мск (11:00 местного времени) 26 января, на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий ушли шесть самолетов, совершавших рейсы в Норильск. Безопасность полетов - главный приоритет", - говорится в сообщении. В ведомстве не указывают, какие именно рейсы были направлены на запасные аэродромы.

По информации ведомства, усилен мониторинг за работой воздушного транспорта на Таймыре, где 26-27 января ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, метель. Сейчас в аэропорту проводится контрольная чистка взлетно-посадочной полосы.

Ранее региональный главк МЧС сообщал о закрытии движения для всех видов транспорта, кроме технологического, на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель (аэропорт). В городе с 12:30 (08:30 мск) действует штормовое предупреждение. По информации мэрии, учащимся второй смены разрешено не посещать школы.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска.