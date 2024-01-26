В Нью-Дели женщины-военнослужащие стали главными на параде в честь Дня республики

По словам организаторов, страна "стремится подчеркнуть значимую роль своих дочерей" во всех сферах жизни, в том числе и в армии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Женщины-военные впервые стали главной темой военного парада, который прошел в Нью-Дели в честь национального праздника Дня республики, который страна отмечает в 75-й раз. В колоннах многих подразделений, представлявших все три вида Вооруженных сил страны, а также ряд силовых ведомств, женщины шли во главе строя, а некоторые парадные каре целиком были составлены из женщин-военнослужащих. Женщины-пилоты также вызвали аплодисменты публики, управляя самолетами во время парада.

Как сообщили организаторы, "Индия стремится подчеркнуть значимую роль своих дочерей" во всех сферах жизни, в том числе и в армии. Впервые парад открыли 100 женщин, играющих на индийских национальных музыкальных инструментах.

На главном проспекте индийской столицы Картавья-патх ("Путь долга" - имеется в виду моральный долг), где прошел парад, собрались около 77 тыс. зрителей, в том числе 13 тыс. приглашенных гостей. Среди них - российские кадеты из Санкт-Петербургского нахимовского училища и Петербургского филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ: пятеро нахимовцев и пять воспитанниц, которые прибыли на международную встречу, посвященную национальному празднику Индии.

Темой Дня республики в этом году являются "Развитая Индия" и "Индия - родина демократии". Как заявила накануне праздника президент страны Драупади Мурму, индийская демократическая система "намного старше концепции западной демократии".

Президент прибыла на парад в сопровождении гвардии улан, одетых в традиционную парадную форму. Президентская гвардия - это самый старый полк индийской армии - он был сформирован в 1773 году и с тех пор выполняет функции почетного караула всех лидеров страны. Вместе с главой индийского государства прибыл почетный гость - президент Франции Эмманюэль Макрон.

Традиции и современность

По Картавья-патх прошли каре индийских полков, одетых в парадную форму, многие элементы, особенно головные уборы которой, приняты в этих подразделениях десятилетия, а то и столетия назад. При этом была показана самая современная военная техника.

На параде прошли танки российской разработки Т-90 "Бхишма", выпускаемые по лицензии в Индии. А также противотанковый ракетный комплекс "Наг", новейшая боевая машина пехоты, многоцелевой вездеход, зенитные ракеты и пусковые установки "Пинака", радиолокационная система "Свати", мобильная система подавления дронов и другая техника индийского производства или разработки.

Над проспектом в воздушном строю прошли истребители "Теджас" и Су-30, а также транспортный самолет C-295, которым управлял полностью женский экипаж.

По случаю визита Макрона, в прохождении парадных колонн принял участие и французский контингент, промаршировавший по Картавья-патх вместе с индийскими военнослужащими. Самолет-заправщик и два истребителя Rafale ВВС Франции также приняли участие в воздушной части парада.

Завершился парад прохождением платформ, представляющих различные штаты, регионы, а также министерства Индии. Как сообщили организаторы праздника, цель этого - отразить культурное наследие Индии, экономический прогресс государства. Участие в празднике приняли и национальные коллективы, представляющие музыку и танцы жителей разных районов Индии.

Почетный гость

О том, что Эмманюэль Макрон, президент Франции, посетит Индию в качестве главного гостя на праздновании 75-го Дня республики стало известно в декабре. Ранее в сентябре Индия пригласила президента США Джо Байдена стать гостем этого национального праздника. Однако 12 декабря в Нью-Дели стало известно, что глава Белого дома отменил визит. Ожидалось, что Байден примет участие в саммите стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США), который был запланирован на 27 января 2024 года. Но саммит был перенесен на более поздний срок, что, как полагают индийские источники, послужило причиной отмены визита американского президента. И тогда был приглашен Макрон.

Это было ответное приглашение. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был почетным гостем на параде в честь Дня взятия Бастилии, состоявшемся 14 июля 2023 года в Париже.

Индия каждый год приглашает на парад высоких иностранных гостей. В минувшем году гостем Дня республики стал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Празднование Дня республики проходит при повышенных мерах безопасности. По данным полиции, по всему городу развернуто более 70 тыс. сотрудников. Только в районе Картавья-патх задействовано около 14 тыс. правоохранителей, в том числе бойцы элитных отрядов коммандос.

15 августа 1947 года Индия получила независимость от Великобритании, а 26 января 1950 года вступила в силу конституция страны, провозгласившая ее республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи.