В Париже блокадницам вручили почетные знаки к 80-летию освобождения Ленинграда

Мероприятие прошло в Русском доме науки и культуры

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил почетные знаки двум проживающим во Франции россиянкам, пережившим блокаду Ленинграда. Мероприятие прошло в Русском доме науки и культуры в Париже и было приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Наряду с уничтожением ленинградцев нацисты планомерно расхищали и разрушали уникальные исторические объекты, стремясь к искоренению российской культуры и идентичности. В их планы входило стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей. Передающаяся от поколени

Он подчеркнул, что в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда войсками Германии и их пособниками преступлением против человечности и геноцидом советского и российского народа. Этот правовой шаг особенно важен сегодня на фоне попыток отдельных государств переписать историю Второй мировой войны, размыть понятие "нацизм" и оправдать действия его современных последователей, добавил глава российской дипмиссии. "Наш долг - сделать эти исторические факты достоянием миллионов людей, сохранить неизменной память о подвиге нашего народа", - отметил он.

"Хотел бы особо поприветствовать находящихся в этом зале свидетелей той страшной блокады, которую они пережили в раннем детстве. Это Нелли Владимировна Губко и Наталия Валерьевна Щербина. В вашем лице мы сегодня чествуем всех, кто своим мужеством и верой в Победу подарил нам мир", - сказал российский посол.

Салют над Невой

Одновременно в Русском доме состоялось открытие выставки Музея Победы "Салют над Невой", повествующей о подвигах железнодорожников, жителей города, водолазов. Именно водолазы проложили телефонно-телеграфный кабель, высоковольтный электрический кабель и трубопровод, которые обеспечивали жизнедеятельность блокадного города.

Одним из экспонатов стала картина, на которой изображен грузовой автомобиль ГАЗ, едущий по грунтовой дороге. Ее написал отец Наталии Щербиной, который, по ее словам, умер от голода во время блокады.

Также в онлайн-формате было представлено франкоязычное издание книги Нинель Корибской "871 день" (2011). Это автобиографическое произведение, в центре повествования которого находятся события блокадного Ленинграда глазами 11-летней девочки. Церемония завершилась кинопоказом художественного фильма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" (2020) с французскими субтитрами.

Память о подвиге

Почетный знак "В честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады" учрежден в Санкт-Петербурге к памятной дате. Первые знаки были вручены в рамках тожественной церемонии в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда 18 января. Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что за границей первые церемонии прошли в Бишкеке и в Берлине на базе загранучреждений МИД РФ, а всего награды направлены в 39 стран.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.

я к поколению память о тех трагических событиях вошла в наш генетический код", - сказал Мешков.