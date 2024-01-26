Роскомнадзор заблокировал более 670 тыс. материалов с запрещенной информацией в 2023 году

В частности, ведомство ограничило доступ к 28,4 тыс. материалов, вовлекавших несовершеннолетних в противоправные действия

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 670 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией было удалено или заблокировано в 2023 году, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"За 2023 год Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал либо удалил 670 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - говорится в сообщении.

В частности, 558 тыс. интернет-страниц было заблокировано или удалено на основании решений уполномоченных органов государственной власти, требований Генпрокуратуры и решений судов, еще 112,2 тыс. интернет-страниц - в оперативном порядке, без внесения в реестр, во взаимодействии с администрациями социальных сетей и интернет-площадок.

При этом снизилось количество фейков о Вооруженных силах РФ. Если в 2022 году было заблокировано более 129 тыс. таких материалов, то в 2023 году - более 73 тыс. Также уменьшилось количество суицидального контента - в 2023 году заблокировано или удалено 36,6 тыс. таких материалов против 62,4 тыс. в 2022 году.

Кроме того, ведомство заблокировало или удалило 84,7 тыс. материалов с детской порнографией (68,4 тыс. материалов в 2022 году), 134,7 тыс. - с пронаркотическим контентом (94,3 тыс. в 2022 году), 113 тыс. - с информацией об азартных играх (84,1 тыс. в 2022 году), 6,9 тыс. - с информацией о нелегальной торговле алкоголем (так же в 2022 году) и 35,3 тыс. материалов с информацией о нелегальной продаже лекарств (21,8 тыс. материалов в 2022 году).

Ведомство также ограничило доступ к 28,4 тыс. материалов, вовлекавших несовершеннолетних в противоправные действия, в 2022 году было 20,7 тыс. таких материалов.

Блокировка материалов с пропагандой ЛГБТ

Кроме того, согласно инфографике ведомства, опубликованной в его Telegram-канале, всего в 2023 году было заблокировано или удалено 19,3 тыс. материалов, содержавших пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, а также о крупных штрафах за такую пропаганду. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.