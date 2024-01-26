Выживший в Афганистане пилот опроверг сообщения о том, что в самолете был $1 млн

Аркадий Грачев отметил, что экипаж отблагодарил пришедших им на помощь афганцев небольшой суммой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане, пилот Аркадий Грачев, опроверг информацию о том, что в самолете якобы был $1,2 млн.

"Денег там не было", - сказал он журналистам в аэропорту Внуково, отвечая на соответствующий вопрос.

"Специфика афганского народа, они пришли помогать, их надо было как-то отблагодарить. Какие-то деньги небольшие мы им дали", - пояснил пилот.

Ранее афганская газета "Хашт-э субх" со ссылкой на источники в регионе выступила с утверждением, что неизвестные якобы украли из российского самолета Falcon 10, который потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан, порядка $1,2 млн.